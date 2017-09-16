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ОБСЕ назвали число погибших мирных жителей из-за российской агрессии на Донбассе
16.09.2017 17:59

ОБСЕ назвали число погибших мирных жителей из-за российской агрессии на Донбассе

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан заявил, что в 2016 году в зоне АТО погибли 88 мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ на своей странице в Facebook.

Он добавил, что всего жертвами конфликта среди мирного населения стали 442 человек, и призвал стороны конфликта обратить первоочередное внимание на защиту гражданских лиц.

"На сторонах возложена ответственность за принятие мер по ограничению влияния конфликта на гражданское население. В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямой наводки, а именно, минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения", - сказал Апакан.

Руководитель миссии указал, что ни одна из сторон не контролирует ситуацию, в которой оказались пожилые люди, полностью, в то время, как они составляют 40% жертв.

"Люди, которые живут, например, в Новоалександровке и Крутой Балке, вместо того, чтобы наслаждаться своими лучшими годами, попадают под обстрелы и огонь из стрелкового оружия", - подчеркнул он.

Апакан отметил, что из 31 человека, погибшего из-за неправильного обращения с взрывными устройствами, более половины составляют дети.

"На противоположной стороне возрастного спектра маленькие дети, которые платят высокую цену за неспособность сторон прекратить боевые действия", - заявил он.

Также глава миссии напомнил о необходимости информирования о минной опасности и призвал все сторон обеспечить значительный прогресс в работе с обозначения, ограждения и составления карт заминированных районов.

Кроме того, он указал, что в 2017 году СММ подтвердила 383 жертвы среди мирного населения. Всего погибли 68 человек, еще 315 были ранены.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили три автоколонны с военной техникой на оккупированной боевиками территории Луганской области.

Теги материала: Донбасс, АТО, ОБСЕ, СММ, Апакан, мирное население, жертвы
Новости СМИ2
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