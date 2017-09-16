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Количество жертв пожара в одесском лагере увеличилось до трех
16.09.2017 17:44

Количество жертв пожара в одесском лагере увеличилось до трех

Тело еще одной погибшей в пожаре в одесском лагере "Виктория" было найдено. Об этом сообщает Думская со ссылкой на советника главы Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что погибшие девочки являлись воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля "Адель". Жертвами пожара оказались София Мазур в возрасте восьми лет, девятилетняя Настя Кулинич и Снежана Арпентий в возрасте 12 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сигнализация в одесском лагере "Виктория", где произошел пожар в ночь на субботу, 16 сентября, не работала уже несколько месяцев.

Напомним, что в субботу, 16 сентября, в Одессе произошел пожар в детском лагере, в результате чего две девочки погибли.

Теги материала: Одесса, детский лагерь, пожар, дети, смерть
Новости СМИ2
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