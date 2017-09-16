Количество жертв пожара в одесском лагере увеличилось до трех

MIGnews.com.ua

Тело еще одной погибшей в пожаре в одесском лагере "Виктория" было найдено. Об этом сообщает Думская со ссылкой на советника главы Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, что погибшие девочки являлись воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля "Адель". Жертвами пожара оказались София Мазур в возрасте восьми лет, девятилетняя Настя Кулинич и Снежана Арпентий в возрасте 12 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сигнализация в одесском лагере "Виктория", где произошел пожар в ночь на субботу, 16 сентября, не работала уже несколько месяцев .