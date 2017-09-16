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СБУ задержала информатора боевиков "ДНР"
16.09.2017 16:27

СБУ задержала информатора боевиков "ДНР"  Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задержала информатора боевиков "ДНР" в Славянском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники ведомства выяснили, что житель одного из сел два раза в месяц ездил во временно оккупированную Горловку, чтобы якобы проверять состояние принадлежащей ему квартиры. Во время посещений мужчина регулярно передавал информацию главарю одного из незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Житель села собирал информацию о перемещении, дислокации военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины около линии разграничения. После этого боевики использовали предоставленные координаты для обстрелов позиций украинских военных.

Правоохранители задержали преступника по месту жительства, при обыске у него изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату.

По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники полиции разоблачили информатора боевиков в городе Мариуполь Донецкой области.

Теги материала: СБУ, Донецкая область, задержание, информатор, боевики, ДНР, фото
Новости СМИ2
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