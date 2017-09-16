Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В одесском лагере, где погибли дети, несколько месяцев не работала сигнализация
16.09.2017 15:33

В одесском лагере, где погибли дети, несколько месяцев не работала сигнализация

Сигнализация в одесском лагере "Виктория", где произошел пожар в ночь на субботу, 16 сентября, не работала уже несколько месяцев. Об этом сообщили представители Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передает Интерфакс-Украина.

Руководству лагеря вынесли предписания устранить нарушения в сфере пожарной безопасности, включая подключение современной звуко-световой противопожарной сигнализации, еще 23 июля. Но ничего из этого так и не было сделано.

Спасатели уточнили, что во время панической эвакуации детей из здания, где началось возгорания, были открыты окна и двери. Это привело к возникновению обратной тяги, ускорившей распространения огня по корпусу. Здание полностью воспламенилось за две-три минуты.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что сигнализация была сделана в соответствии с проектом, утвержденным Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. Также при строительстве выполнили все положенные противопожарные нормы.

Помимо этого, Труханов и руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов пообещали оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших детей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 16 сентября, в Одессе произошел пожар в детском лагере, в результате чего две девочки погибли.

Теги материала: пожар, детский лагерь, погибшие, сигнализация, ГСЧС, Труханов, Степанов, Одесса
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Количество жертв пожара в одесском лагере увеличилось до трех
Важное
Количество жертв пожара в одесском лагере увеличилось до трех
В Одессе загорелся детский лагерь: есть погибшие
Важное
В Одессе загорелся детский лагерь: есть погибшие  Видеорепортаж
Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"
Важное
Эксклюзив  Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"  Видеорепортаж
В Киеве горит рынок "Колибрис"
Важное
В Киеве горит рынок "Колибрис"  Фоторепортаж
В одесском парке задержали двоих мужчин с самодельной бомбой
Важное
В одесском парке задержали двоих мужчин с самодельной бомбой
В Одесском СИЗО заключенная избила инспектора
Важное
В Одесском СИЗО заключенная избила инспектора

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика