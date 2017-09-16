В одесском лагере, где погибли дети, несколько месяцев не работала сигнализация

MIGnews.com.ua

Сигнализация в одесском лагере "Виктория", где произошел пожар в ночь на субботу, 16 сентября, не работала уже несколько месяцев. Об этом сообщили представители Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передает Интерфакс-Украина .

Руководству лагеря вынесли предписания устранить нарушения в сфере пожарной безопасности, включая подключение современной звуко-световой противопожарной сигнализации, еще 23 июля. Но ничего из этого так и не было сделано.

Спасатели уточнили, что во время панической эвакуации детей из здания, где началось возгорания, были открыты окна и двери. Это привело к возникновению обратной тяги, ускорившей распространения огня по корпусу. Здание полностью воспламенилось за две-три минуты.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что сигнализация была сделана в соответствии с проектом, утвержденным Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. Также при строительстве выполнили все положенные противопожарные нормы.

Помимо этого, Труханов и руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов пообещали оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших детей.