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В Ивано-Франковске из окна общежития выпрыгнул студент-первокурсник
16.09.2017 14:59

В Ивано-Франковске из окна общежития выпрыгнул студент-первокурсник

В пятницу, 15 сентября, из общежития Ивано-Франковского Национального медицинского университета из окна девятого этажа выпрыгнул и разбился 18-летний первокурсник стоматологического факультета. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным источника, погибший вместе с двумя другими студентами проживал в общежитии на 9-м этаже. Утром двое парней пошли на занятия, а вахтеру сказали, что третий не идет, потому что заболел. Позже у здания общежития на земле студента увидел охранник.

Потерпевший был госпитализирован и в реанимации погиб.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 21 июля, в Киеве 13-летняя школьница выпрыгнула с третьего этажа. В результате падения девочка получила переломы и многочисленные ушибы всего тела.

Теги материала: общежитие, Ивано-Франковск, суицид, студент
Новости СМИ2
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