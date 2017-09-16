В Ивано-Франковске из окна общежития выпрыгнул студент-первокурсник

MIGnews.com.ua

В пятницу, 15 сентября, из общежития Ивано-Франковского Национального медицинского университета из окна девятого этажа выпрыгнул и разбился 18-летний первокурсник стоматологического факультета. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным источника, погибший вместе с двумя другими студентами проживал в общежитии на 9-м этаже. Утром двое парней пошли на занятия, а вахтеру сказали, что третий не идет, потому что заболел. Позже у здания общежития на земле студента увидел охранник.

Потерпевший был госпитализирован и в реанимации погиб.