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Из-за урагана "Ирма" с острова Мартиника эвакуировали шестерых украинцев
16.09.2017 14:34

Из-за урагана "Ирма" с острова Мартиника эвакуировали шестерых украинцев

В субботу, 16 сентября, с острова Мартиника в Карибском море на материковую часть Франции эвакуировали шестерых граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Стоит отметить, что для эвакуации был организован специальный рейс.

Кроме этого, консул находится в международном аэропорту Орли в столице Франции - Париже.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма". Представители Национального центра США по слежению за ураганами заявили, что урагану "Ирма" была присвоена пятая, катастрофическая, категория опасности, которая является максимально возможной по шкале Саффира-Симпсона. Кроме этого, в сети появились фотографии масштабных разрушений после урагана "Ирма".

Теги материала: ураган, эвакуация, украинцы
Новости СМИ2
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