Из-за урагана "Ирма" с острова Мартиника эвакуировали шестерых украинцев

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, с острова Мартиника в Карибском море на материковую часть Франции эвакуировали шестерых граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Стоит отметить, что для эвакуации был организован специальный рейс.

Кроме этого, консул находится в международном аэропорту Орли в столице Франции - Париже.