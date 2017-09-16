Из-за урагана "Ирма" с острова Мартиника эвакуировали шестерых украинцев

В субботу, 16 сентября, с острова Мартиника в Карибском море на материковую часть Франции эвакуировали шестерых граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
Стоит отметить, что для эвакуации был организован специальный рейс.
Кроме этого, консул находится в международном аэропорту Орли в столице Франции - Париже.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 5 сентября, губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Ирма". Представители Национального центра США по слежению за ураганами заявили, что урагану "Ирма" была присвоена пятая, катастрофическая, категория опасности, которая является максимально возможной по шкале Саффира-Симпсона. Кроме этого, в сети появились фотографии масштабных разрушений после урагана "Ирма".