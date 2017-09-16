В киевском метро задержали мужчину с боеприпасами

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, в Киеве на станции метро "Вокзальная" правоохранители обнаружили боеприпасы у одного из пассажиров, сообщает Newsone .

По данным источника, у 22-летнего украинца во время обысков сотрудники полиции нашли и изъяли опасные предметы, в том числе и гранату РГД-5, запал к ней, дымовые шашки и глушители к автомату.

Стоит отметить, что задержанный объяснил наличие у себя боеприпасов тем, что часть из них он нашел на территории Ровенской области, а еще часть заказал через интернет. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).