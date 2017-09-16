Во Львове 19-летний водитель сбил пешехода насмерть

В субботу, 16 сентября, во Львове водитель автомобиля Ford Escort сбил насмерть пешехода, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что инцидент произошел ночью на перекрестке улиц Стрыйская и Научная.
По данным источника, 42-летний житель Львова перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.
"Водитель автомобиля Ford Escort, 19-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 42-летнего жителя Львова, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора", - рассказали в полиции.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 11 сентября, в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка. По словам свидетелей, перед ДТП девушка употребляла алкоголь в парке, а потом решила перейти трехполосную дорогу.