Глава МИД Чехии попал ДТП

В субботу, 16 сентября, глава МИД Чехии Лубомир Заоралек получил травму головы в результате ДТП, сообщает УНИАН.
По данным источника, травмированного министра и еще нескольких человек, получивших травмы, доставили вертолетом в больницу города Брно.
"Он получил травму головы, но его состояние удовлетворительное" – проинформировала пресс-секретарь чешского МИД Ирена Валентова.
Стоит отметить, что инцидент произошел возле населенного пункта Леховице в районе Зноймо Южноморавского края Чехии, который находится возле границы с Австрией.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, грузовик, который перевозил комбикорм, стал причиной пробки на Южном мосту в Киеве. Инцидент произошел в крайнем правом ряду, когда, по неустановленным причинам, из грузовика на ходу высыпался комбикорм.