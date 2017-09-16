Глава МИД Чехии попал ДТП

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, глава МИД Чехии Лубомир Заоралек получил травму головы в результате ДТП, сообщает УНИАН .

По данным источника, травмированного министра и еще нескольких человек, получивших травмы, доставили вертолетом в больницу города Брно.

"Он получил травму головы, но его состояние удовлетворительное" – проинформировала пресс-секретарь чешского МИД Ирена Валентова.

Стоит отметить, что инцидент произошел возле населенного пункта Леховице в районе Зноймо Южноморавского края Чехии, который находится возле границы с Австрией.