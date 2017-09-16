Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Глава МИД Чехии попал ДТП
16.09.2017 10:51

Глава МИД Чехии попал ДТП

В субботу, 16 сентября, глава МИД Чехии Лубомир Заоралек получил травму головы в результате ДТП, сообщает УНИАН.

По данным источника, травмированного министра и еще нескольких человек, получивших травмы, доставили вертолетом в больницу города Брно.

"Он получил травму головы, но его состояние удовлетворительное" – проинформировала пресс-секретарь чешского МИД Ирена Валентова.

 Стоит отметить, что инцидент произошел возле населенного пункта Леховице в районе Зноймо Южноморавского края Чехии, который находится возле границы с Австрией.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, грузовик, который перевозил комбикорм, стал причиной пробки на Южном мосту в Киеве. Инцидент произошел в крайнем правом ряду, когда, по неустановленным причинам, из грузовика на ходу высыпался комбикорм.

Теги материала: ДТП, глава, МИД, Чехия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Львове 19-летний водитель сбил пешехода насмерть
Важное
Во Львове 19-летний водитель сбил пешехода насмерть
В Киеве перекрыли движение на Богатырской из-за столкновения грузовиков
Важное
В Киеве перекрыли движение на Богатырской из-за столкновения грузовиков
В Ровенской области мужчина наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия
Важное
В Ровенской области мужчина наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия
Велосипедист попал под колеса грузовика на Волыни
Важное
Велосипедист попал под колеса грузовика на Волыни  Фоторепортаж
В Иране пассажирский автобус упал в ущелье, более 10 человек погибли
Важное
В Иране пассажирский автобус упал в ущелье, более 10 человек погибли
В Киеве автомобиль на скорости 170 км/час влетел в ограждение
Важное
В Киеве автомобиль на скорости 170 км/час влетел в ограждение  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика