В Одессе загорелся детский лагерь: есть погибшие

MIGnews.com.ua

В субботу, 16 сентября, в Одессе произошел пожар в детском лагере, в результате чего две девочки погибли, сообщает УНН .

Стоит отметить, что загорелся один из корпусов детского лагеря "Виктория" . В связи с этим всех детей эвакуировали.

По данным источника, найдены две погибшие девочки, поиски еще одного ребенка продолжаются.

"Видел, как плакала мама одной из девочек со словами: Ну почему я ее сегодня не забрала? Она сегодня целый день звонила мне и просила, мама, забери меня, пожалуйста, забери! Мама, я хочу домой, я хочу к своему котику! Ну почему я ее не забрала! " - рассказал об увиденном волонтер и активист Андрей Танцюра.

Также он добавил, что по приезду пожарные обнаружили, что в пожарных гидрантах на территории лагеря не было давления воды, в гидрантах рядом наблюдалась такая же ситуация . Пожарные тянули воду за 1200 м. от места пожара.