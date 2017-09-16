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В Одессе загорелся детский лагерь: есть погибшие
16.09.2017 09:18

В Одессе загорелся детский лагерь: есть погибшие  Видеорепортаж

В субботу, 16 сентября, в Одессе произошел пожар в детском лагере, в результате чего две девочки погибли, сообщает УНН.

Стоит отметить, что загорелся один из корпусов детского лагеря "Виктория" . В связи с этим всех детей эвакуировали.

По данным источника, найдены две погибшие девочки, поиски еще одного ребенка продолжаются.

"Видел, как плакала мама одной из девочек со словами: Ну почему я ее сегодня не забрала? Она сегодня целый день звонила мне и просила, мама, забери меня, пожалуйста, забери! Мама, я хочу домой, я хочу к своему котику! Ну почему я ее не забрала! " -  рассказал об увиденном волонтер и активист Андрей Танцюра.

Также он добавил, что по приезду пожарные обнаружили, что в пожарных гидрантах на территории лагеря не было давления воды, в гидрантах рядом наблюдалась такая же ситуация . Пожарные тянули воду за 1200 м. от места пожара.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве в результате пожара в девятиэтажном доме погиб пятилетний мальчик, а двое взрослых были госпитализированы с сильными ожогами.

Теги материала: пожар, Одесса, лагерь, ВИДЕО
Новости СМИ2
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