Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 30 раз нарушили перемирие, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На луганском направлении боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. А во время еще два минометных обстрелов наших позиций у этого же поселка выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра.. Также вечером оккупанты выпустили 35 82-миллиметровых мин по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковское.

На донецком направлении боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки. Также во минометным обстрелом оккупантов оказались наши опорные пункты у Песков. А враждебные гранатометы работали неподалеку Светлодарска.

На приморском направлении боевики с миномета и гранатометов били по позициям ВСУ у Водяного.

Стоит отметить, что на каждый второй обстрел сепаратистов силы АТО открывали огонь.