Количество пострадавших в результате взрыва в Лондоне увеличилось

MIGnews.com.ua

Число пострадавших в результате взрыва на станции метро "Парсонс Грин" в Лондоне возросло до 29 человек. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на медицинскую службу Великобритании.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 17:30 по местному времени в медицинских учреждениях находился 21 человек, так как восемь получивших ранения отпустили из больницы в течение дня.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на взрывы в лондонском метро .