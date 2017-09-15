Количество пострадавших в результате взрыва в Лондоне увеличилось

Число пострадавших в результате взрыва на станции метро "Парсонс Грин" в Лондоне возросло до 29 человек. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на медицинскую службу Великобритании.
Кроме того, отмечается, что по состоянию на 17:30 по местному времени в медицинских учреждениях находился 21 человек, так как восемь получивших ранения отпустили из больницы в течение дня.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на взрывы в лондонском метро.
Известно, что около 20 человек пострадали в результате взрыва в лондонском метро. По полученным данным, у некоторых людей обожжено лицо. В лондонской полиции отметили, что рассматривают взрыв как теракт.