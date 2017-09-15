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В Харьковской области столкнулись поезд и КамАЗ: есть пострадавшие
15.09.2017 19:33

В Харьковской области столкнулись поезд и КамАЗ: есть пострадавшие  Фоторепортаж

Два человека пострадали в результате столкновения поезда с автомобилем КамАЗ. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Приколотное Великобурлукского района.

"На железнодорожном переезде автомобиль КамАЗ-5320 под управлением 25-летнего жителя поселка Федоровка Великобурлукского района столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением Купянск-узловой - Волчанск", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате аварии пострадали два пассажира поезда - 32 и 44-летние мужчины. Они были доставлены в больницу.

Также из-за столкновения повреждено железнодорожное полотно длиной 300 м. В связи с этим пришлось прекратить движение железнодорожного транспорта.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 30 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в кантоне Ури, который находится в центральной части Швейцарии.

Теги материала: Харьков, поезд, столкновение, пострадавшие
Новости СМИ2
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