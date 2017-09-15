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Во Франции мужчина напал на прохожих с молотком, есть пострадавшие
15.09.2017 19:31

Во Франции мужчина напал на прохожих с молотком, есть пострадавшие

Мужчина с молотком напал на прохожих во французском городе Шалон-сюр-Соне. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, в результате чего пострадали две женщины. Одна из них получила ранение в затылок, обе женщины доставлены в местную больницу.

Очевидцы рассказали, что во время атаки в общественном парке мужчина выкрикивал Аллах Акбар.

Представители прокуратуры заявили, что рассматривают инцидент, как возможный террористический акт, но не исключают, что злоумышленник психически больной.

В настоящее время правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступника, они задействовали вертолет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Киеве 24-летняя девушка напала на обменник и ранила кассиршу. Кассир начала оказывать ей сопротивление, и тогда злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления.

Теги материала: Франция, нападение, пострадавшие, парк, прокуратура
Новости СМИ2
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