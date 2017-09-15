Во Франции мужчина напал на прохожих с молотком, есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Мужчина с молотком напал на прохожих во французском городе Шалон-сюр-Соне. Об этом сообщает The Sun .

Инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, в результате чего пострадали две женщины. Одна из них получила ранение в затылок, обе женщины доставлены в местную больницу.

Очевидцы рассказали, что во время атаки в общественном парке мужчина выкрикивал Аллах Акбар.

Представители прокуратуры заявили, что рассматривают инцидент, как возможный террористический акт, но не исключают, что злоумышленник психически больной.

В настоящее время правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступника, они задействовали вертолет.