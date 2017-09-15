Штаб АТО: Боевики выпустили 15 мин вблизи Новотошковского

MIGnews.com.ua

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины осталась без изменений. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, за день в зоне конфликта были зафиксированы 14 вражеских обстрелов.

"Боевики продолжили обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на луганском направлении противник выпустил 15 мин по позициям сил АТО вблизи Новотошковского. На приморском направлении били из стрелкового оружия в районе Талаковки.

"В Водяном боевики дважды применили гранатометы, - отметили в штабе. - На донецком направлении вблизи Зайцева и Авдеевки работали крупнокалиберные пулеметы. В шахте Бутовка противник применил стрелковое оружие".

"В ходе пяти самых угрожающих обстрелов силы АТО открывали огонь в ответ", - подчеркнули в пресс-центре.