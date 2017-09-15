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Штаб АТО: Боевики выпустили 15 мин вблизи Новотошковского
15.09.2017 18:35

Штаб АТО: Боевики выпустили 15 мин вблизи Новотошковского

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины осталась без изменений. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, за день в зоне конфликта были зафиксированы 14 вражеских обстрелов.

"Боевики продолжили обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на луганском направлении противник выпустил 15 мин по позициям сил АТО вблизи Новотошковского. На приморском направлении били из стрелкового оружия в районе Талаковки.

"В Водяном боевики дважды применили гранатометы, - отметили в штабе. - На донецком направлении вблизи Зайцева и Авдеевки работали крупнокалиберные пулеметы. В шахте Бутовка противник применил стрелковое оружие".

"В ходе пяти самых угрожающих обстрелов силы АТО открывали огонь в ответ", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что режим тишины за период "школьного перемирия" на Донбассе, которое ввели с 25 августа, был нарушен как минимум четыре тысячи раз, что может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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