Штаб АТО: Боевики выпустили 15 мин вблизи Новотошковского

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины осталась без изменений. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
По полученным данным, за день в зоне конфликта были зафиксированы 14 вражеских обстрелов.
"Боевики продолжили обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя 82-мм минометы", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на луганском направлении противник выпустил 15 мин по позициям сил АТО вблизи Новотошковского. На приморском направлении били из стрелкового оружия в районе Талаковки.
"В Водяном боевики дважды применили гранатометы, - отметили в штабе. - На донецком направлении вблизи Зайцева и Авдеевки работали крупнокалиберные пулеметы. В шахте Бутовка противник применил стрелковое оружие".
"В ходе пяти самых угрожающих обстрелов силы АТО открывали огонь в ответ", - подчеркнули в пресс-центре.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что режим тишины за период "школьного перемирия" на Донбассе, которое ввели с 25 августа, был нарушен как минимум четыре тысячи раз, что может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.