В Кривом Роге во время сбыта метамфетамина задержали полицейского

MIGnews.com.ua

Сотрудник правоохранительных органов был задержан в Кривом Роге во время сбыта метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По полученным данным, задержанным является оперуполномоченный одного из отделений Криворожского отдела полиции.

"Полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что в настоящее время проводят досудебное расследование в уголовном производстве в отношении лейтенанта полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 УК (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества).