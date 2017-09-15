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В Кривом Роге во время сбыта метамфетамина задержали полицейского
15.09.2017 18:16

В Кривом Роге во время сбыта метамфетамина задержали полицейского

Сотрудник правоохранительных органов был задержан в Кривом Роге во время сбыта метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По полученным данным, задержанным является оперуполномоченный одного из отделений Криворожского отдела полиции.

"Полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что в настоящее время проводят досудебное расследование в уголовном производстве в отношении лейтенанта полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 УК (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудник патрульной полиции Харькова напал на местного жителя, сорвав с него золотую цепочку.

Теги материала: Кривой Рог, наркотики, правоохранитель, задержание
Новости СМИ2
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