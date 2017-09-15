В художественной галерее в Киеве застрелился мужчина

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Тело погибшего мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено в закрытом помещении художественной галереи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что местная жительница в возрасте 42 лет обратилась в дежурную часть Шевченковского управления полиции, попросив помочь открыть двери в художественную галерею, где мог находится ее супруг, который исчез и не отвечал на звонки.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет, из которого был произведен выстрел. При осмотре помещения правоохранители изъяли еще несколько пистолетов (по предварительной информации, один из них был похищен два года назад из воинской части, другое оружие в базах не фигурирует) и более 300 патронов различного калибра", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Согласно предварительной версии, причиной самоубийства могли стать долговые обязательства мужа или тяжелая хроническая болезнь.

По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.