Количество жертв двойного теракта в Ираке увеличилось до 84 человек

Взрывы, которые произошли в городе Насирии в южной части Ирака, унесли жизни 84 человек. Об этом сообщает AFP.
"Боевики и террористы-смертники убили по меньшей мере 84 человека на юге Ирака в результате смертельной атаки со стороны террористов "Исламского государства", - говорится в сообщении.
Директор здравоохранению провинции Дхикар Джасема аль-Халиди добавил, что еще 93 человека получили ранения, множество из них находится в критическом состоянии.
Также отмечается, что через область, на которую была нацелена атака, проходит шоссе, используемое шиитскими паломниками из Ирана и южного Ирака. По указанной трассе они следуют, чтобы добраться до северных городов Наджаф и Кербела.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вооруженные боевики и террористы-смертники совершили нападение на юге Ирака.