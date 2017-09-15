Количество жертв двойного теракта в Ираке увеличилось до 84 человек

MIGnews.com.ua

Взрывы, которые произошли в городе Насирии в южной части Ирака, унесли жизни 84 человек. Об этом сообщает AFP .

"Боевики и террористы-смертники убили по меньшей мере 84 человека на юге Ирака в результате смертельной атаки со стороны террористов "Исламского государства", - говорится в сообщении.

Директор здравоохранению провинции Дхикар Джасема аль-Халиди добавил, что еще 93 человека получили ранения, множество из них находится в критическом состоянии.

Также отмечается, что через область, на которую была нацелена атака, проходит шоссе, используемое шиитскими паломниками из Ирана и южного Ирака. По указанной трассе они следуют, чтобы добраться до северных городов Наджаф и Кербела.