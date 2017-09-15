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Хуг: Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент
15.09.2017 15:41

Хуг: Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент

Режим тишины за период "школьного перемирия" на Донбассе, которое ввели с 25 августа, был нарушен как минимум четыре тысячи раз, что может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации. Такое заявление сделал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в ходе доклада о безопасности в Украине и работе СММ ОБСЕ в украинском кризисном центре, передает Украинская правда.

Он указал, что наблюдатели постоянно фиксируют случаи нарушения режима тишины, хотя применение тяжелого вооружения уменьшилось.

"За последние недели нами было зафиксировано 4586 случаев нарушения тишины. Есть увеличение количества тяжелой техники на линии разграничения. На этой неделе мы зафиксировали 66 единиц тяжелого вооружения - 8 на подконтрольных Украине территориях и 58 - на неподконтрольных", - сказал Хуг.

В течение последних нескольких лет миссия не один раз наблюдала период затишья, за которым следовала новая вспышка агрессии. В связи с этим первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ считает, что ситуация на Донбассе может снова обоститься в ближайшее время.

"В сентябре 2016 года, после периода временного перемирия, было очень серьезное обострение ситуации, наибольшее за весь прошлый год. Поэтому мы ожидаем такого обострения и на этот раз. Оно может произойти в любой момент", - подчеркнул он.

Хуг отметил, что игнорируется не только режим тишины, но и минские договоренности по разминированию территорий. Также постоянно происходят препятствия деятельности СММ, особенно со стороны временно неподконтрольных Украине территорий. Наблюдатели не могут попасть к границе с Российской Федерации на подконтрольной боевикам территории и часто получают от них угрозы.

Кроме того, количество обстрелов за прошлую неделю увеличилось на 30%.

"На прошлой неделе наблюдалось 30-процентное увеличение числа нарушений прекращения огня по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ в Twitter.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили возле поселка Мануйловка в 65 км к востоку от Донецка 40 танков.

Теги материала: Донбасс, АТО, ОБСЕ, СММ, Хуг, обострение, тяжелое вооружение
Новости СМИ2
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