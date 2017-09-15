В Киеве молодая девушка напала на обменник и ранила ножом кассира

MIGnews.com.ua

В Киеве 24-летняя девушка напала на обменник и ранила кассиршу. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

По полученным данным, 24-летняя девушка надела на лицо маску, взяла с собой нож и проникла в отделение "Обмен валют" в Оболонском районе Киева и устроила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами.

Кассир начала оказывать ей сопротивление, и тогда злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержали девушку "по горячим следам". Ее арестовали на два месяца без права на залог.