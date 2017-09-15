В Киеве молодая девушка напала на обменник и ранила ножом кассира

В Киеве 24-летняя девушка напала на обменник и ранила кассиршу. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
По полученным данным, 24-летняя девушка надела на лицо маску, взяла с собой нож и проникла в отделение "Обмен валют" в Оболонском районе Киева и устроила разбойное нападение с целью завладения денежными средствами.
Кассир начала оказывать ей сопротивление, и тогда злоумышленница дважды ранила ее ножом и скрылась с места совершения преступления, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что задержали девушку "по горячим следам". Ее арестовали на два месяца без права на залог.
Как сообщал MIGnews.com.uа, вооруженный ножом мужчина напал на охранника одной из киевских больниц. Инцидент произошел в Соломенском районе на улице Антонова.