Руководителя Одесского СИЗО подозревают в организации пыток

MIGnews.com.ua

В пятницу, 15 сентября, стало известно, что руководитель Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний подозревается в организации пыток в Одесском СИЗО, в результате чего физическая боль была причинена 15 заключенным, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Руководитель управления обоснованно подозревается в том, что, будучи возмущенным фактом убийства сотрудницы СИЗО, в сговоре с неустановленными работниками Государственной уголовно-исполнительной службы, организовал пытки заключенных. Незаконные действия были направлены на запугивание и наказание лиц, содержащихся в Одесском следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате такого погрома в СИЗО сильную физическую боль причинили 15 заключенным.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.127, ч.1 ст.366, ч.2 ст.436-1 УК Украины продолжается (истязание; служебный подлог, использование символики коммунистического режима).

На данный момент принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.