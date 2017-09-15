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В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек
15.09.2017 12:58

В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в лондонском метро, пишет Mirror.

По полученным данным, у некоторых людей обожжено лицо.

В лондонской полиции отметили, что рассматривают взрыв как теракт.

Кроме того, журналист Никки Харли в своем Twitter-аккаунте написала, что правоохранители обнаружили в лондонской подземке еще одну бомбу. В настоящее время специалисты ее обезвреживают. Также полиция  разыскивает мужчину с ножом.

"Полиция говорит, что произошел теракт. Разыскивается мужчина с ножом, вторая бомба обезвреживается полицией", - написала журналистка.

Стоит отметить, что посольство Украины в Великобритании проверяет информацию о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва.

"Полиция Лондона работает на месте взрыва на станции "Парсонс Грин". Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших", - говорится в обнародованном в Twitter-аккаунте посольства сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 15 сентября, на станции лондонского метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв.

Теги материала: Лондон, метро, взрыв, пострадавшие, теракт, посольство Украины
Новости СМИ2
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