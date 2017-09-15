В результате взрыва в лондонском метро пострадали около 20 человек

MIGnews.com.ua

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в лондонском метро, пишет Mirror .

По полученным данным, у некоторых людей обожжено лицо.

В лондонской полиции отметили, что рассматривают взрыв как теракт.

Кроме того, журналист Никки Харли в своем Twitter-аккаунте написала, что правоохранители обнаружили в лондонской подземке еще одну бомбу. В настоящее время специалисты ее обезвреживают. Также полиция разыскивает мужчину с ножом.

"Полиция говорит, что произошел теракт. Разыскивается мужчина с ножом, вторая бомба обезвреживается полицией", - написала журналистка.

Стоит отметить, что посольство Украины в Великобритании проверяет информацию о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва.

"Полиция Лондона работает на месте взрыва на станции "Парсонс Грин". Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших", - говорится в обнародованном в Twitter-аккаунте посольства сообщении.