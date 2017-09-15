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Стали известны подробности трагического происшествия с трамваем на Куреневке
15.09.2017 12:48

Стали известны подробности трагического происшествия с трамваем на Куреневке

Очевидец трагического происшествия Роман Загорняк сообщил, что пострадавшая - женщина, которая пыталась сократить маршрут через трамвайные пути. Трамвай, ехавший в депо, просто не успел остановиться. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Сообщается, что мужчине удалось остановить проезжавшую мимо "скорую". Врачи выбежали оказывать помощь пострадавшей, хотя в это время везли на роды другую пациентку. Беременная согласилась, что сначала нужно помочь попавшей под трамвай женщине. Вторая "скорая" приехала через 7 минут.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве под трамвай попал человек. По полученным данным, трагедия произошла вблизи Куреневского парка.

Утром в пятницу, 15 сентября, под трамвай попал человек. На месте работают две бригады врачей, пытаясь его реанимировать, - говорится в сообщении.

Теги материала: трамвай, трагедия, женщина, авария
Новости СМИ2
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