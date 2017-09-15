На Куреневке в Киеве человек попал под трамвай

MIGnews.com.ua

В Киеве под трамвай попал человек. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По полученным данным, трагедия произошла вблизи Куреневского парка.

Утром в пятницу, 15 сентября, под трамвай попал человек. На месте работают две бригады врачей, пытаясь его реанимировать, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время движение трамваев по улице Кирилловской приостановлено. Из-за этого общественный транспорт переполнен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пассажиров одного из столичных трамваев эвакуировали после того, как транспортное средство загорелось на ходу.