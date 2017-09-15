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В Лондоне произошел взрыв в метро: есть пострадавшие
15.09.2017 11:12

В Лондоне произошел взрыв в метро: есть пострадавшие  Фоторепортаж

В пятницу, 15 сентября, на станции лондонского метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв, передает The Sun.

"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", - сообщила местняа полиция в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что в настоящее время на месте происшествия находятся медики. По предварительным данным, в результате взрыва несколько человек получили ожоги лица. Также некоторые люди пострадали во время давки, образовавшейся после взрыва.

Издание отмечает, что взрыв произошел в час пик. Поэтому в момент взрыва в вагоне находилось достаточно много людей.

В полиции сообщили, что взорвался контейнер, который находилась возле дальних дверей в вагоне. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, взрыв, в результате которого 15 военнослужащих были ранены, произошел на военной базе в Соединенных Штатах Америки.

Теги материала: Лондон, метро, взрыв, пострадавшие
Новости СМИ2
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