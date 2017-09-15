Пограничники рассказали об обстреле из гранатометов КПВВ "Майорск"

MIGnews.com.ua

В четверг, 14 сентября, контрольный пункт въезда и выезда граждан "Майорск" подвергся обстрелу со стороны представителей незаконных вооруженных формирований, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что боевики вели огонь по украинским военным со стороны оккупированной Горловки. Представители НВФ стреляли из гранатометов, а также из стрелкового оружия. При этом сам обстрел длился почти час.

"Во время ведения огня граждане и транспортные средства на КПВВ "Майорское" не находились. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", - говорится в сообщении.