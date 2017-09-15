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Пограничники рассказали об обстреле из гранатометов КПВВ "Майорск"
15.09.2017 09:59

Пограничники рассказали об обстреле из гранатометов КПВВ "Майорск"

В четверг, 14 сентября, контрольный пункт въезда и выезда граждан "Майорск" подвергся обстрелу со стороны представителей незаконных вооруженных формирований, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что боевики вели огонь по украинским военным со стороны оккупированной Горловки. Представители НВФ стреляли из гранатометов, а также из стрелкового оружия. При этом сам обстрел длился почти час.

"Во время ведения огня граждане и транспортные средства на КПВВ "Майорское" не находились. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли в ночь на четверг, 13 сентября, контрольно-пропускной пункт "Марьинка".

 

Теги материала: Майорск, обстрел, боевики, гранатомет
Новости СМИ2
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