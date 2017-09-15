КНДР запустила мощную ракету в направлении Японии

В пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии, передает местный телеканал NHK.
Известно, что жителей ряда северо-восточных префектур призвали направиться в укрытия.
Сообщается, что ракета, перелетев через территорию Японии, упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо.
В этот раз ракета была значительно мощнее. По оценочным данным, она достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км. При том, что ракета, выпущенная 29 августа, пролетела 2700 км и достигла максимальной высоты около 550 км.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 15 сентября, военные Южной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР осуществили запуск собственных баллистических ракет.