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КНДР запустила мощную ракету в направлении Японии
15.09.2017 09:22

КНДР запустила мощную ракету в направлении Японии

В пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии, передает местный телеканал NHK.

Известно, что жителей ряда северо-восточных префектур призвали направиться в укрытия. 

Сообщается, что ракета, перелетев через территорию Японии, упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо.

В этот раз ракета была значительно мощнее. По оценочным данным, она достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км. При том, что ракета, выпущенная 29 августа, пролетела 2700 км и достигла максимальной высоты около 550 км.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 15 сентября, военные Южной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР осуществили запуск собственных баллистических ракет.

 

Теги материала: КНДР, запуск, ракета, Япония
Новости СМИ2
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