Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 28 раз, есть погибшие и раненые

MIGnews.com.ua

За четверг, 15 сентября, российские незаконные вооруженные формирования 28 раз обстреляли силы антитеррористической операции на Донбассе, один украинский военный погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"После 18 часов боевики активизировали обстрелы наших позиций на всех направлениях, используя минометы калибра 82 миллиметра", - говорится в сообщении.

Известно, что на приморском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь в районе Водяного, 7 мин калибра 82 миллиметра выпустили возле Марьинки и обстреляли наши укрепления на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово.

Также неспокойно было и на Донецком направлении: из минометов и вооружения БМП враг бил по нашим защитникам возле Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону. Около 21 часа из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел украинских позиций недалеко от шахты Бутовка.

Украинские военные ответным огнем принудили боевиков к соблюдению режима тишины. На Луганском направлении после почти недельного затишья российские боевики вечером и ночью 6 раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия обстреливали опорные пункты украинских военных возле Крымского.