В Киеве перекрыли движение на Богатырской из-за столкновения грузовиков

MIGnews.com.ua

Движение транспортных средств на улице Богатырская в Киеве полностью перекрыли из-за столкновения двух грузовиков. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

"Полностью перекрыто движение. После столкновения между собой двух грузовиков на улице Богатырской (путепровод над проспектом Степана Бандеры) одна из них перевернулась на бок", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что участники дорожно-транспортного происшествия ожидают сотрудников Национальной полиции. На месте аварии образовалась большая пробка.