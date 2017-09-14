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В Киеве перекрыли движение на Богатырской из-за столкновения грузовиков
14.09.2017 21:28

В Киеве перекрыли движение на Богатырской из-за столкновения грузовиков

Движение транспортных средств на улице Богатырская в Киеве полностью перекрыли из-за столкновения двух грузовиков. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

"Полностью перекрыто движение. После столкновения между собой двух грузовиков на улице Богатырской (путепровод над проспектом Степана Бандеры) одна из них перевернулась на бок", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что участники дорожно-транспортного происшествия ожидают сотрудников Национальной полиции. На месте аварии образовалась большая пробка.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, грузовик, который перевозил комбикорм, стал причиной пробки на Южном мосту в Киеве. Инцидент произошел в крайнем правом ряду, когда, по неустановленным причинам, из грузовика на ходу высыпался комбикорм.

Теги материала: Киев, ДТП, грузовик, пробка, движение
Новости СМИ2
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