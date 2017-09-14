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На военной базе в США прогремел взрыв, 15 военных пострадали
14.09.2017 20:56

На военной базе в США прогремел взрыв, 15 военных пострадали

Взрыв, в результате которого 15 военнослужащих были ранены, произошел на военной базе в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел на тренировочном полигоне на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, всех пострадавших доставили в Медицинский центр армии Уомак вместе с потерпевшими сотрудниками Командования спецопераций армии Соединенных Штатов Америки.

"Мы изучаем инцидент, который произошел сегодня в Форт-Брэгге. Это повлекло травмы, но степень травм еще не определена", - сказал представитель USASOC, подполковник Роберт Бокхольт.

В настоящее время причина происшествия остается неизвестной, но представители местных средств массовой информации заявили, что травмы военных связаны с переездом транспортного средства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, продукция, которая хранилась на затопленном химическом предприятии в ненадлежащем состоянии, стала причиной двух взрывов.

Теги материала: США, военная база, полигон, взрыв, военные, пострадавшие
Новости СМИ2
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