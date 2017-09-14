Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"

Причиной пожара на рынке "Колибрис" в Киеве стало замыкание электропроводки, передает NewsOne.
Возгорание началось в аптеке, после чего огонь перекинулся на ломбард и секонд хенд. По состоянию на 19:00 пожарникам не удалось локализовать пожар.
Также очевидцы происшествия рассказали, что, с другой стороны рынка видно, что практически половина находящихся там киосков, включая аптеку, парикмахерскую и ломбард, полностью сгорели.
Кроме того, сообщается, что несколько часов назад движение трамваев 1 и 3 маршрутов было заблокировано, в настоящее время они начали курсировать.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пожар, охвативший несколько торговых киосков, начался на рынке "Колибрис" в Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.