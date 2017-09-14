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В Днепре столкнулись две маршрутки: пострадали шесть человек
14.09.2017 18:59

В Днепре столкнулись две маршрутки: пострадали шесть человек  Фоторепортаж

Дорожно-транспортное происшествие при участии двух маршруток произошло в Днепре, пишет издание "Информатор".

По полученным данным, два транспортных средства столкнулись во время движения в районе перекрестка улицы Космической и Запорожского шоссе. В результате аварии пострадали шесть человек.

"Около 08:50 микроавтобус №101 высаживал пассажиров в непредусмотренном месте. Водитель 124-й маршрутки пытался его объехать, но не справился с ситуацией и врезался во впередистоящий микроавтобус", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что среди пострадавших есть 10-летний ребенок.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, девять человек пострадали в результате произошедшего в Николаевской области дорожно-транспортного происшествия. В аварию попал пассажирский автобус "МАН", следовавший их Херсона в Познань.

Теги материала: Днепр, маршрутка, столкновение, пострадавшие
Новости СМИ2
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