В Днепре столкнулись две маршрутки: пострадали шесть человек

MIGnews.com.ua

Дорожно-транспортное происшествие при участии двух маршруток произошло в Днепре, пишет издание "Информатор".

По полученным данным, два транспортных средства столкнулись во время движения в районе перекрестка улицы Космической и Запорожского шоссе. В результате аварии пострадали шесть человек.

"Около 08:50 микроавтобус №101 высаживал пассажиров в непредусмотренном месте. Водитель 124-й маршрутки пытался его объехать, но не справился с ситуацией и врезался во впередистоящий микроавтобус", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что среди пострадавших есть 10-летний ребенок.