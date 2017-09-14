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Штаб АТО: С начала суток двое украинских военных получили ранения
14.09.2017 19:00

Штаб АТО: С начала суток двое украинских военных получили ранения

Представители незаконных вооруженных формирований три раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции в четверг, 14 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приблизительно в 14:00 боевики открыли огонь по опорным пунктам военных Вооруженных сил Украины возле поселка Пески, в результате чего двое украинских военнослужащих были ранены. Пострадавших сразу госпитализировали, в настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести.

На приморском направлении российско-оккупационные войска утром выпустили как минимум 20 мин калибра 82 мм и открывали огонь из гранатометов по позициям сил АТО около Павлополя. В районе водяного зафиксирован неприцельный обстрел приблизительно в 6:00.

"Несмотря на снижение или повышение активности российско-оккупационных группировок, украинские войска находятся в полной готовности дать адекватный ответ противнику. Силы АТО строго соблюдают перемирие, однако при обострении обстановки командиры на позициях самостоятельно определяют степень угрозы личному составу и принимают решение на открытие огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за среду, 13 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе был ранен один украинский военный.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, раненые, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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