Штаб АТО: С начала суток двое украинских военных получили ранения

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований три раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции в четверг, 14 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приблизительно в 14:00 боевики открыли огонь по опорным пунктам военных Вооруженных сил Украины возле поселка Пески, в результате чего двое украинских военнослужащих были ранены. Пострадавших сразу госпитализировали, в настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести.

На приморском направлении российско-оккупационные войска утром выпустили как минимум 20 мин калибра 82 мм и открывали огонь из гранатометов по позициям сил АТО около Павлополя. В районе водяного зафиксирован неприцельный обстрел приблизительно в 6:00.

"Несмотря на снижение или повышение активности российско-оккупационных группировок, украинские войска находятся в полной готовности дать адекватный ответ противнику. Силы АТО строго соблюдают перемирие, однако при обострении обстановки командиры на позициях самостоятельно определяют степень угрозы личному составу и принимают решение на открытие огня", - говорится в сообщении.