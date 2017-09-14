Полиция ликвидировала нарколабораторию в Кривом Роге

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Сотрудники Национальной полиции ликвидировали в Кривом Роге нарколабораторию по производству метамфетамина. Соответствующее заявление сделали в пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По полученным данным, правоохранители изъяли уже готовой продукции и лекарственных препаратов на 250 тысяч гривен.

"60 г психотропного вещества "метамфетамин", 175 таблеток лекарственного препарата "Ефина", электронные весы, пустые слип-пакеты, разнообразное лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления метамфетамина обнаружили сотрудники управления противодействия наркопреступности в одном из гаражей Кривого Рога", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что организовал нарколабораторию 38-летний местный житель. Все изъятые у него предметы и вещества правоохранители направили на экспертизу. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 307, 313 и 311 Уголовного кодекса Украины.