Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Полиция ликвидировала нарколабораторию в Кривом Роге
14.09.2017 18:30

Полиция ликвидировала нарколабораторию в Кривом Роге  Фоторепортаж

Сотрудники Национальной полиции ликвидировали в Кривом Роге нарколабораторию по производству метамфетамина. Соответствующее заявление сделали в пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По полученным данным, правоохранители изъяли уже готовой продукции и лекарственных препаратов на 250 тысяч гривен.

"60 г психотропного вещества "метамфетамин", 175 таблеток лекарственного препарата "Ефина", электронные весы, пустые слип-пакеты, разнообразное лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления метамфетамина обнаружили сотрудники управления противодействия наркопреступности в одном из гаражей Кривого Рога", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что организовал нарколабораторию 38-летний местный житель. Все изъятые у него предметы и вещества правоохранители направили на экспертизу. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 307, 313 и 311 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Киеве работники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух нарколабораторий.

Теги материала: Кривой Рог, Национальная полиция, наркотики, лаборатория
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве на вокзале правоохранители отобрали у мужчины гранату
Важное
В Киеве на вокзале правоохранители отобрали у мужчины гранату
В Киеве на территории лицея произошла стрельба: ранен ученик
Важное
В Киеве на территории лицея произошла стрельба: ранен ученик  Фоторепортаж
Во Франции полицейские случайно нашли более €3 млн наличкой
Важное
Во Франции полицейские случайно нашли более €3 млн наличкой
В Киеве преподавателя вуза задержали за взятку
Важное
В Киеве преподавателя вуза задержали за взятку
Сумская пенсионерка принесла в полицию сумку боеприпасов
Важное
Сумская пенсионерка принесла в полицию сумку боеприпасов
Стали известны подробности перестрелки в Киеве
Важное
Стали известны подробности перестрелки в Киеве

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017
Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"
Эксклюзив  Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"  Видеорепортаж
14.09.2017
Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
13.09.2017
Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Эксклюзив  Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
13.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика