В Киеве горит рынок "Колибрис"

Пожар, охвативший несколько торговых киосков, начался на рынке "Колибрис" в Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они сообщили, что в пожарном гидранте нет воды, и вызвали цистерны с водой для помощи.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь со среды на четверг, 14 сентября, в Киеве на Русановской набережной горел ресторан на воде, в результате чего пострадал охранник. Известно, что сигнал о возгорании поступил около 05:00. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Ресторан находился на ремонте, и он полностью выгорел.