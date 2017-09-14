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В Киеве горит рынок "Колибрис"
14.09.2017 18:29

В Киеве горит рынок "Колибрис"  Фоторепортаж

Пожар, охвативший несколько торговых киосков, начался на рынке "Колибрис" в Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они сообщили, что в пожарном гидранте нет воды, и вызвали цистерны с водой для помощи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь со среды на четверг, 14 сентября, в Киеве на Русановской набережной горел ресторан на воде, в результате чего пострадал охранник. Известно, что сигнал о возгорании поступил около 05:00. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Ресторан находился на ремонте, и он полностью выгорел.

Теги материала: Киев, рынок, пожар, фото
Новости СМИ2
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