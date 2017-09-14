В Киеве горит рынок "Колибрис"

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Пожар, охвативший несколько торговых киосков, начался на рынке "Колибрис" в Святошинском районе Киева в четверг, 14 сентября. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они сообщили, что в пожарном гидранте нет воды, и вызвали цистерны с водой для помощи.