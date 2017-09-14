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В Киеве на вокзале правоохранители отобрали у мужчины гранату
14.09.2017 17:59

В Киеве на вокзале правоохранители отобрали у мужчины гранату

Сотрудники Национальной полиции Украины изъяли у мужчины на столичном вокзале гранату "Ф-1" и запал к ней. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управлении Национальной полиции Киева.

"Во время оперативного сопровождения уголовного производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, выяснилось, что 31-летний подозреваемый в недостроенном паркинге оставил опасный предмет. Полицейские во время отработки изъяли гранату "Ф-1" и запал к ней", - говорится в сообщении.

Задержанный рассказал полицейским, что гранату ему дал его знакомый во время совместного употребления алкогольных напитков, а он завернул ее в бумагу и спрятал в железную трубу.

Стоит отметить, что гранату и запал к ней изъяли и направили на экспертизу. Кроме совершения разбойного нападения и ограбления задержанному инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит до семи лет тюрьми.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, одесские правоохранители задержали в городском парке двоих мужчин, которые при себе имели самодельное взрывное устройство.

Теги материала: Киев, вокзал, граната, Национальная полиция
Новости СМИ2
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