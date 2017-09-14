В Польше украли оборудование военных США на $200 тысяч

MIGnews.com.ua

Прокуратура Вроцлава в Польше приступила к расследованию кражи специального оборудования из контейнера, принадлежащего военным Соединенных Штатов Америки, которые прибыли в страну на этой неделе по программе НАТО. Об этом сообщает RMF24 .

Кражу со взломом заметили только в среду, 13 сентября, хотя контейнер прибыл в польский город Жагань еще несколько дней назад.

Правоохранители считают, что неизвестные совершили кражу на территории железнодорожной станции Жагань, где находилось имущество Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

Представители прокуратуры настаивают, что в контейнере не было оружия либо боеприпасов. Вместо этого, там находилось электронное и оптоэлектронное оборудование, включая приборы ночного видения, ноутбуки, телескопы и прицелы.

Стоимость украденного имущества оценивают в 200 тысяч долларов.