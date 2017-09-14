В Киеве на территории лицея произошла стрельба: ранен ученик

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Ученик Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства пострадал в результате стрельбы в учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Святошинском районе Киева в среду, 13 сентября, около 12:00. В это время большинство детей находились внутри помещения. Ученики и учителя услышали выстрелы, а затем увидели на улице лежащего на земле раненого мальчика.

"Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина внезапно выстрелил в 15-летнего юношу, после чего скрылся. Все усилия правоохранителей были направлены на розыск нападавшего. Впоследствии установили его личность, а уже на следующий день молодого человека допрашивали следователи", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что злоумышленником оказался 23-летний киевлянин. Он ранил парня в ногу.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.