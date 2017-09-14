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В Германии прошел мощный шторм, есть жертвы
14.09.2017 16:05

В Германии прошел мощный шторм, есть жертвы

Шторм "Себастьян" накрыл Германию, в результате чего погибли как минимум два человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Максимальная мощность шторма зафиксирована в северных и западных регионах страны. Сильные порывы ветра вырвали деревья из земли и сорвали крыши домов, из-за поваленных деревьев во многих местах остановили железнодорожное сообщение.

Отмечается, что Бремен, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн получили предупреждения о штормовых порывах ветра. Сообщалось, что выкорчеванные деревья и сорванная с крыш черепица могут представлять опасность для людей.

Жителей города Фленсбург, расположенного в северной части Германии, призвали не выходить на улицу. Также закрыли детские сады, а общественные мероприятия отменили.

Согласно информации метеорологической службы, порывы ветра на побережье Северного моря достигли скорости 130 километров в час. Между материком и островами приостановили корабельное сообщение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, количество жертв во всех районах, которые затронул ураган "Ирма", обрушившийся на Соединенные Штаты Америки, Кубу и близлежащие острова, уже превысило 77 человек.

Теги материала: Германия, шторм, смерть, деревья
Новости СМИ2
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