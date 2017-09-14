В Крыму нашли похищенного российскими силовиками крымского татарина

MIGnews.com.ua

Крымский татарин Ренат Параламов, которого после проведенного в его доме обыска в среду, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках без опознавательных знаков, вышел на связь с родственниками. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Мужчина вышел на связь днем в четверг, 14 сентября, сообщив, что находится на автовокзале Симферополя.

"Он оказался там, смог у кого-то взять телефон, позвонить и сказать, где он находится. Сейчас мы направляемся туда", - сказал адвокат.

Согласно последней информации, крымский татарин находился в здании "крымского управления ФСБ России".