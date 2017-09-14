Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Крыму нашли похищенного российскими силовиками крымского татарина
14.09.2017 15:49

В Крыму нашли похищенного российскими силовиками крымского татарина

Крымский татарин Ренат Параламов, которого после проведенного в его доме обыска в среду, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках без опознавательных знаков, вышел на связь с родственниками. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Мужчина вышел на связь днем в четверг, 14 сентября, сообщив, что находится на автовокзале Симферополя.

"Он оказался там, смог у кого-то взять телефон, позвонить и сказать, где он находится. Сейчас мы направляемся туда", - сказал адвокат.

Согласно последней информации, крымский татарин находился в здании "крымского управления ФСБ России".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, люди в масках без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении крымского татарина Рената Параламова после того, как утром в среду, 13 сентября, в его доме в поселке Нижнегорский прошел обыск.

Теги материала: Крым, похищение, крымские татары, родственники, связь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Польше мужчина похитил товарный поезд с 23 вагонами
Важное
В Польше мужчина похитил товарный поезд с 23 вагонами
В аннексированном Крыму российские силовики похитили крымского татарина
Важное
В аннексированном Крыму российские силовики похитили крымского татарина
Российские силовики обыскали дом и задержали крымского татарина
Важное
Российские силовики обыскали дом и задержали крымского татарина
Неизвестные украли авто у сына депутата из партии Ляшко
Важное
Неизвестные украли авто у сына депутата из партии Ляшко
Группу полицейских из Канады подозревают в похищении человека
Важное
Группу полицейских из Канады подозревают в похищении человека
В оккупированном Крыму по тревоге подняли авиацию и ПВО
Важное
В оккупированном Крыму по тревоге подняли авиацию и ПВО

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017
Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"
Эксклюзив  Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"  Видеорепортаж
14.09.2017
Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
13.09.2017
Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Эксклюзив  Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
13.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика