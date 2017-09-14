Во Франции полицейские случайно нашли более €3 млн наличкой

MIGnews.com.ua

Сотрудники парижской полиции случайно обнаружили как минимум три миллиона евро наличными, которые не были задекларированы, после задержания девушки за курение марихуаны. Об этом сообщает Le Parisien .

Девушку задержали еще 4 сентября в 15 округе столицы Франции. Кроме марихуанs у нее нашли несколько грамм кокаина, в связи с чем правоохранители решили провести обыск в ее квартире.

В результате этого в ее квартире на авеню Терн выявили еще 50 грамм марихуаны и 428 тысяч евро наличными. Полиция установила, что деньги принадлежат родителям задержанной девушки. Также сообщается, что после обнаружения крупной суммы к расследованию подключилась бригада по финансовым расследованиям уголовной полиции Парижа. За неделю правоохранители нашли в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали той же семье, еще 2,7 миллиона наличными.

По предварительной информации, супружеская пара заработала деньги "в ходе коммерческой деятельности" в ресторанном бизнесе и укрывала их от налогов.