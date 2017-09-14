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Во Франции полицейские случайно нашли более €3 млн наличкой
14.09.2017 15:39

Во Франции полицейские случайно нашли более €3 млн наличкой

Сотрудники парижской полиции случайно обнаружили как минимум три миллиона евро наличными, которые не были задекларированы, после задержания девушки за курение марихуаны. Об этом сообщает Le Parisien.

Девушку задержали еще 4 сентября в 15 округе столицы Франции. Кроме марихуанs у нее нашли несколько грамм кокаина, в связи с чем правоохранители решили провести обыск в ее квартире.

В результате этого в ее квартире на авеню Терн выявили еще 50 грамм марихуаны и 428 тысяч евро наличными. Полиция установила, что деньги принадлежат родителям задержанной девушки. Также сообщается, что после обнаружения крупной суммы к расследованию подключилась бригада по финансовым расследованиям уголовной полиции Парижа. За неделю правоохранители нашли в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали той же семье, еще 2,7 миллиона наличными.

По предварительной информации, супружеская пара заработала деньги "в ходе коммерческой деятельности" в ресторанном бизнесе и укрывала их от налогов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, неизвестные ограбили посла Грузии Эку Сирадзе-Делоне в коммуне Сан-Дени, расположенной в пригороде Парижа во Франции.

Теги материала: Франция, Париж, полиция, евро, находка, наркотики
Новости СМИ2
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