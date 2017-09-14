В Киеве преподавателя вуза задержали за взятку

MIGnews.com.ua

Преподаватель одного из киевский вузов попался на взятке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нациольнальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, задержание было произведено в служебном кабинете преподавателя во время получения денег, а именно 13 тысяч гривен.

"Правоохранители установили, что педагог высшего учебного заведения требует от студента бюджетной формы обучения неправомерную выгоду - 13 тысяч гривен за непрепятствование в дальнейшем обучении за счет государства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что преподаватель заявлял - если он не получит деньги, то студента переведут на контрактную форму обучения по итогам сессии.