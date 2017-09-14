В Польше мужчина похитил товарный поезд с 23-мя вагонами

MIGnews.com.ua

В четверг, 14 сентября, 35-летний мужчина похитил товарный поезд в Польше, передают РИА Новости.

Известно, что в Польше в районе вокзала Хотомова 35-летний мужчина похитил товарный поезд.

"В районе вокзала Хотомова 35-летний мужчина ворвался в кабину локомотива, который тянул 23 вагона. Угрожая машинисту убийством, он приказал ехать дальше", - об этом рассказала пресс-офицер полиции города Легионово Эмилия Кулиговская.

Она также добавила, что человек доехал до вокзала в Легивново, где был задержан, после чего его доставили в больницу и провели тесты на наличие алкоголя или наркотических веществ в организме.

Сообщается, что в поезде не было никого, кроме машиниста и во время инцидента никто не пострадал.