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Житель Запорожья нашел в трубе почти килограмм ртути
14.09.2017 14:20

Житель Запорожья нашел в трубе почти килограмм ртути  Видеорепортаж

В Запорожье мужчина нашел дома трубу. в которой находилась ртуть, пишет местное издание Forpost.

По полученным данным, инцидент произошел в в Шевченковском районе Запорожья.

"На прошлой неделе к сотрудникам оперативного отряда "Кобра" обратился запорожец, он рассказал, что обнаружил во дворе длинную трубку, из которой полилась ртуть", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что приехавшие на место происшествия спасатели собрали 1040 грамм ртути.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Мариуполе отравилось ртутью и лекарствами двое детей - полуторагодовалый мальчик отравился ртутью, а трехлетний лекарствами.

В Киеве на Осокорках за километр от жилых домов неизвестные выбросили большое количество люминесцентных ламп, которые содержат крайне опасную для людей ртуть.

Теги материала: Запорожье, труба, ртуть, спасатели
Новости СМИ2
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