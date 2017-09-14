Житель Запорожья нашел в трубе почти килограмм ртути

В Запорожье мужчина нашел дома трубу. в которой находилась ртуть, пишет местное издание Forpost.
По полученным данным, инцидент произошел в в Шевченковском районе Запорожья.
"На прошлой неделе к сотрудникам оперативного отряда "Кобра" обратился запорожец, он рассказал, что обнаружил во дворе длинную трубку, из которой полилась ртуть", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что приехавшие на место происшествия спасатели собрали 1040 грамм ртути.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Мариуполе отравилось ртутью и лекарствами двое детей - полуторагодовалый мальчик отравился ртутью, а трехлетний лекарствами.
В Киеве на Осокорках за километр от жилых домов неизвестные выбросили большое количество люминесцентных ламп, которые содержат крайне опасную для людей ртуть.