В одесском парке задержали двоих мужчин с самодельной бомбой

MIGnews.com.ua

Одесские правоохранители задержали в городском парке двоих мужчин, которые при себе имели самодельное взрывное устройство. Об этом проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Во время несения службы по охране публичного порядка сотрудники полиции получили сообщение о том, что в городском парке Одессы правонарушители взрывают неизвестные предметы. Сотрудники батальона полиции особого назначения заметили в парке двух мужчин, при осмотре одежды которых был обнаружен предмет, похожий на самодельный взрывной предмет цилиндрической формы, где с одной стороны присутствовал шнур для запала", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что один из задержанных рассказал о том, что он самостоятельно сделал у себя дома это устройство. Правоохранители изъяли его и направили на взрывотехническую экспертизу, по результатам которой будет принято законное решение.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.