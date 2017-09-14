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В Ровенской области мужчина наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия
14.09.2017 12:35

В Ровенской области мужчина наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ровенской области. Об этом сообщили в патрульной полиции города Ровно.

По данным правоохранителей, автомобиль сбил 50-летнего велосипедиста, в результате чего мужчина скончался.

"Около 21:30 в полицию поступило сообщение о ДТП от случайного свидетеля. Он предоставил описание автомобиля, который скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что полицейских ориентировали по этому описанию.

"Первым заметил автомобиль начальник Управления патрульной полиции Ровно, старший лейтенант полиции Сергей Мерчук. Он следовал за машиной, пока не приехала подмога", - говорится в сообщении.

Водитель пытался скрыться от полицейских. Когда его задержали, оказалось, что он имел явные признаки алкогольного опьянения.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 12 сентября, в населенном пункте Ковель Волынской области грузовой автомобиль марки "ГАЗ" сбил 59-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.

Теги материала: Ровно, ДТП, смерть, патрульная полиция
Новости СМИ2
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