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Пограничники поймали молдаванина, пытавшегося вывезти из Украины старинный крест
14.09.2017 12:19

Пограничники поймали молдаванина, пытавшегося вывезти из Украины старинный крест

В Одесской области пограничники обнаружили старинный киотный крест, который пытался переместить через границу гражданин Молдовы, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что церковный предмет, изготовленный из металла, похожего на медь длиной 13 см, вероятно, составляет культурную и историческую ценность.

Правоохранители нашли его под передним пассажирским сиденьем автомобиля "Ниссан" молдавской регистрации, который направлялся в Украину через пункт пропуска "Кучурган". Водитель - 44-летний молдаванин, оформлен в установленном порядке на въезд в Украину, а находку изъяли и направили на экспертизу с целью принятия правового решения.

Кроме того, пограничники Львовского отряда обнаружили у нашего соотечественника 3 монеты 1914 и 1774 гг. выпуска. Украинец перевозил монеты в подлокотнике автомобиля "Мицубиси", которым он ехал в Польшу через пункт пропуска "Устилуг".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Одесской области сотрудники СБУ вместе с прокуратурой и пограничниками заблокировали контрабанду в Украину психотропных веществ.

Теги материала: пограничники, крест, вывоз, нелегально
Новости СМИ2
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