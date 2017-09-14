Пограничники поймали молдаванина, пытавшегося вывезти из Украины старинный крест

MIGnews.com.ua

В Одесской области пограничники обнаружили старинный киотный крест, который пытался переместить через границу гражданин Молдовы, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что церковный предмет, изготовленный из металла, похожего на медь длиной 13 см, вероятно, составляет культурную и историческую ценность.

Правоохранители нашли его под передним пассажирским сиденьем автомобиля "Ниссан" молдавской регистрации, который направлялся в Украину через пункт пропуска "Кучурган". Водитель - 44-летний молдаванин, оформлен в установленном порядке на въезд в Украину, а находку изъяли и направили на экспертизу с целью принятия правового решения.

Кроме того, пограничники Львовского отряда обнаружили у нашего соотечественника 3 монеты 1914 и 1774 гг. выпуска. Украинец перевозил монеты в подлокотнике автомобиля "Мицубиси", которым он ехал в Польшу через пункт пропуска "Устилуг".