Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли в ночь на четверг, 13 сентября, контрольно-пропускной пункт "Марьинка". Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По полученным данным, обстрел был произведен из стрелкового оружия.

Противник открыл огонь из населенного пункта Александровка. В результате обстрела никто из украинских военных и мирных жителей не пострадал. Пограничники огонь в ответ не открывали, - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Госпогранслужбе подчеркнули, что всего в течение минувших суток боевики 41 раз нарушили режим тишины.