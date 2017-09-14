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Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"
14.09.2017 11:46

Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли в ночь на четверг, 13 сентября, контрольно-пропускной пункт "Марьинка". Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По полученным данным, обстрел был произведен из стрелкового оружия.

Противник открыл огонь из населенного пункта Александровка. В результате обстрела никто из украинских военных и мирных жителей не пострадал. Пограничники огонь в ответ не открывали, - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Госпогранслужбе подчеркнули, что всего в течение минувших суток боевики 41 раз нарушили режим тишины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за среду, 13 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе был ранен один украинский военный.

Теги материала: Марьинка, пункт пропуска, обстрел, Госпогранслужба
Новости СМИ2
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