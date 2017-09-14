Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Одесском СИЗО заключенная избила инспектора
14.09.2017 11:26

В Одесском СИЗО заключенная избила инспектора

В Одессе в СИЗО на женщину-инспектора совершили нападение. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, пишет Укринформ.

По полученным данным, инцидент произошел во время ссоры в одной из камер заключения.

"В одной из камер, где удерживаются женщины, началась ссора, заключенные громко ругались и угрожали друг другу физической расправой. В камеру была немедленно отправлена резервная группа с фельдшером. По прибытии группы на место камера была открыта младшим инспектором. Одна из заключенных, ранее неоднократно судимая, выбежала из камеры и набросилась на инспектора и нанесла ей несколько ударов кулаком по туловищу", - сообщил Маслак.

При этом он отметил, что после инцидента заключенную изолировали. О происшествии сообщили в прокуратуру и полицию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Чернигове в результате избиения в следственном изоляторе скончался заключенный.

Теги материала: Одесса, СИЗО, избиение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [35] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В одесском парке задержали двоих мужчин с самодельной бомбой
Важное
В одесском парке задержали двоих мужчин с самодельной бомбой
В Одессе неизвестный решил конфликт, бросив в людей гранату: есть пострадавшие
Важное
В Одессе неизвестный решил конфликт, бросив в людей гранату: есть пострадавшие
В Одесской области осквернили памятник воинам АТО
Важное
В Одесской области осквернили памятник воинам АТО
В Одессе столкнулись две иномарки: двое пострадавших
Важное
В Одессе столкнулись две иномарки: двое пострадавших  Фоторепортаж
Одесские правоохранители разоблачили схему незаконного обогащения таможенников на 12 млн гривен
Важное
Одесские правоохранители разоблачили схему незаконного обогащения таможенников на 12 млн гривен  Фоторепортаж
Стала известна дата объявления приговоров по "делу 2 мая"
Важное
Стала известна дата объявления приговоров по "делу 2 мая"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
13.09.2017
Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Эксклюзив  Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
13.09.2017
Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика