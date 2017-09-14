В Одесском СИЗО заключенная избила инспектора

MIGnews.com.ua

В Одессе в СИЗО на женщину-инспектора совершили нападение. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, пишет Укринформ.

По полученным данным, инцидент произошел во время ссоры в одной из камер заключения.

"В одной из камер, где удерживаются женщины, началась ссора, заключенные громко ругались и угрожали друг другу физической расправой. В камеру была немедленно отправлена резервная группа с фельдшером. По прибытии группы на место камера была открыта младшим инспектором. Одна из заключенных, ранее неоднократно судимая, выбежала из камеры и набросилась на инспектора и нанесла ей несколько ударов кулаком по туловищу", - сообщил Маслак.

При этом он отметил, что после инцидента заключенную изолировали. О происшествии сообщили в прокуратуру и полицию.