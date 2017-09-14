В Волынской области обвалилась шахта: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В поселке Грибовица Иваничевского района Волынской области произошел обвал на недействующей шахте №5. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Волынской области.

По полученным данным, в результате происшествия погиб мужчина.

"13 сентября в 18:42 в службу "101" поступило сообщение о том, что на недействующей шахте №5 возле села Грибовица Иваничевского района Волынской области произошло частичное разрушение 4-этажного железобетонного здания.

На место происшествия были направлены дежурные отделения ГПСЧ-5 Нововолынска и ГПСЧ-18 Березовки Управления ГСЧС в Волынской области. Под железобетонными обломками сооружения обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют причины трагического случая и все обстоятельства трагедии.